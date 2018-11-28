كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المكسيك: سخرية واسعة وانتقادات لمنح صهر ترامب أرفع وسام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت حكومة المكسيك المنتهية ولايتها أمس الثلاثاء، إنها ستمنح أرفع وسام في البلاد يُمنح للأجانب، إلى صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، وهو ما قوبل بالسخرية من قبل المنتقدين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الحكومة في بيان، إن كوشنر الذي يتولى أيضاً منصب مستشار كبير في البيت الأبيض، سيمنح وسام نسر الأزتيك "لمساهماته الكبرى" في ميثاق التجارة الجديد لأمريكا الشمالية، في أغسطس الماضي.

ونقلت صحيفة "ريفورما" عن مصادر من الحكومة لم تكشفها، أنه من المتوقع أن يقلد الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته إنريكي بينيا نييتو، صهر ترامب، بالوسام رسمياً يوم الخميس، على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس الأرجنتينية.

وانتقد مكسيكيون بارزون على تويتر منح الوسام، لكوشنر.

وكتب الممثل المكسيكي غايل غارسيا برنال، قائلاً إن قرار تكريم كوشنر "مخزٍ بدرجة كبيرة".

ومن بين المكرمين السابقين بالوسام، الكاتب الكولومبي الحائز على جائزة نوبل في الآداب غابرييل غارسيا ماركيز، والرئيس الجنوب أفريقي نلسون مانديلا.