كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يحدد سبب خروج واشنطن المحتمل من الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انخفاض أهمية نفط الشرق الأوسط بالنسبة لبلاده قد يدفعها للانسحاب من المنطقة، مشيرا رغم ذلك إلى سبب آخر يحملها على البقاء هناك.

وقال ترامب لصحيفة "واشنطن بوست" أمس الثلاثاء: "هل سنبقى في تلك المنطقة؟ هناك سبب واحد للبقاء هو إسرائيل... النفط كسبب (البقاء) تتضاءل أهميته، لأن إنتاجنا منه في الوقت الحالي أكبر من أي وقت مضى".

وأضاف: "هذا يعني أننا، قد نصل فجأة إلى نقطة لن نحتاج فيها إلى البقاء هناك".