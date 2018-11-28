إصابات جراء انفجار بمنزل بمخيم البريج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سمعت صباح اليوم الأربعاء، سلسلة انفجارات في منزل يعود لعائلة الهندي في مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث أفادت معلومات عن تسجيل إصابات، فيما أعلنت وزارة الصحة عن وصول 3 إصابات واحدة إلى المستشفى.

ووفقا لشهود عيان، سمع دوي عدة انفجارات في منطقة البريج بلوك "7"، كان مصدرها عمارة سكنية التي تعرضت لأضرار جسيمة، فيما لم يعرف بعد طبيعة الانفجار أو أسباب، حيث لوحظ تصاعد أعمدة الدخان من مكان الانفجار.

وبحسب ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، وصلت 3 إصابات لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح –حتى اللحظة-جراء انفجار في أحد المنازل بمخيم البريج.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، وقوع انفجار في أحد المنازل بمخيم البريج، حيث أغلقت والأجهزة المختصة المكان وشرعت التحقيق وفحص ماهية الانفجار، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني أعمال السيطرة لإخماد النيران في المكان.