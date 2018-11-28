مجموعة استثمارية تستهدف بطولة كأس الاتحاد لتنس السيدات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل مجموعة كوزموس الاستثمارية، مساعيها وتبذل جهودا كبيرة للحصول على حقوق بطولة كأس الاتحاد لتنس السيدات، بعد الفوز بحقوق بطولة كأس ديفيز للرجال، بدءا من العام المقبل.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة كوزموس، خافيير ألونسو، لوسائل الإعلام الرياضية، مساء يوم أمس الثلاثاء، إنه لا يوجد أي مخطط لتنظيم بطولة مختلطة، لكن الإبقاء على كل بطولة على حدة مع تنظيمهما في نفس الأسبوع.

وتأسست شركة كوزموس الاستثمارية على يد مدافع برشلونة الإسباني، بيكيه، الذي تعهد بتقديم 3 مليارات دولار للاتحاد الدولي للتنس لمدة 25 عاما.

ومن المقرر أن تشارك 18 دولة في البطولة لمدة أسبوع، على غرار نهائيات كأس العالم، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة تقام حاليا من خلال 4 أدوار تجرى في أشهر شباط/ فبراير وتموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.