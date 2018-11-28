هدم عمارة سكنية في جبل المكبر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حاصرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي معززة بعناصره الوحدات الخاصة صباح اليوم الأربعاء، حي جبل المكبر في القدس المحتلة، وفرض طوقا أمنيا على الحي لهدم عمارة سكنية بذريعة البناء دون تراخيص.

وبعد حصار الحي ومنع السكان من التوافد للمكان، شرعت جرافات بلدية الاحتلال بهدم عمارة سكنية تعود لعائلة المغربي المقدسية.

ووفقا للناشط راسم عبيدات، فإن قوات كبيرة من شرطة وجنود الاحتلال والوحدات الخاصة رافقت الجرافات، ووفرت لها الحراسة والحماية، وفرضت طوقا عسكريا في محيط الحي، وأغلقت شوارع رئيسية وفرعية، واعتدت على المواطنين بالضرب المبرح.

وصعدت بلدية الاحتلال في الأسابيع الأخيرة من هدم منازل المقدسيين، وقالت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إن سلطات الاحتلال هدمت خلال تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري فقط 30 منشأة فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بما فيها منازل ومحال تجارية.

وأوضحت الدائرة في تقرير لها أن جرافات الاحتلال هدمت ما لا يقل عن 17 منشأة تجارية متنوعة في يوم واحد بمخيم شعفاط شمال شرق القدس، مما سيؤثر على لا يقل عن 50 عائلة فلسطينية.