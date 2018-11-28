دوري أبطال أوروبا: 7 متأهلين للدور الثاني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت مباريات اليوم الأول من الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عن 7 متأهلين للدور الثاني من المسابقة إلى جانب نادي برشلونة، الذي تأهل من الجولة الماضية.

وأفادت الصفحة الرسمية لبطولة دوري أبطال أوروبا على "تويتر" أن 7 فرق حجزت مقعدها في الدور الثاني من "تشامبيونزليغ" بعد مباريات أمس، الثلاثاء، إذ تأهل كل من بايرن ميونخ الألماني، وأياكس الهولندي عن المجموعة الخامسة، بالإضافة إلى مانشستر سيتي عن المجموعة السادسة ليتبقى مقعدا في هذه المجموعة ينتظر الحسم بين ليون الفرنسي، وشاختار دونتسيك الأوكراني.

أما في المجموعة السابعة فقد حسم كل من ريال مدريد الإسباني، وروما الإيطالي بطاقة التأهل عن المجموعة، وضمن الثنائي يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي مقعدا في دور الـ16 عن المجموعة الثامنة.

وفي هذا السياق، أصبح عدد المتأهلين للدور ثمن النهائي من دور المجموعات حتى الآن 8 فرق بعدما حسم برشلونة تأهله عن المجموعة الثانية من الجولة الرابعة.

يشار إلى أن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ستقام يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ثم ستقام مباريات هذا الدور في فبراير، ومارس المقبلين.