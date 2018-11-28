اعتقال 16 فلسطينيا والاحتلال يواصل البحث عن المطارد نعالوة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، خلال تم اعتقال 16 فلسطينيا، فيما يواصل الاحتلال البحث عن منفذ عملية "بركان"، عبر شن حملة عسكرية خاصة في محافظة طولكرم.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن جنوده اعتقلوا 16 فلسطينيا خلال دهم وتفتيش في الضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للأجهزة الأمنية للتحقيق معهم بالمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين.

وللشهر الثاني على التوالي، يواصل جيش الاحتلال البحث عن المطارد أشرف نعالوة، من شويكة، المتهم بتنفيذ عملية "بركان" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث، حيث شهدت مدينة طولكرم وضواحيها فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واسعة شملت اعتقالات، في إطار البحث عن المطارد نعالوة.

وداهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة ومخيم طولكرم وضاحية ذنابة وبلدتي عتيل وكفر اللبد في القضاء وشنت مداهمات وعمليات تفتيش، واعتقل الجنود العديد من المواطنين عرف منهم: حاتم حافظ فقها، ونجله قسام، بعد مداهمة منزلهما في بلدة كفر اللبد، وحسن هويدي، وعدنان أحمد الحصري ونجله مصعب، بعد مداهمة منزلهما في مخيم طولكرم. واندلعت مواجهات واسعة في منطقة مربع حنون في مخيم طولكرم تخللها إطلاق كثيف للأعيرة النارية والقنابل الغازية.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب زيد أسامة الرجبي من المدينة، ومعتز أبو زنيد من دورا بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما. كما داهمت قوة عسكرة أخرى قرية المجد جنوب غرب الخليل، وسلمت شابا بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى نضال صفوان سليم، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما أفاد مدير نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة، بأن الاحتلال اعتقل المواطن عماد محمود صوافطة، عقب دهم منزله.