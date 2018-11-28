مقتل عسكري إيراني في اشتباك على الحدود العراقية

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قُتل عسكري إيراني في اشتباك مع مهربين غربي البلاد، مساء أمس الثلاثاء، قرب الحدود العراقية.

وذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، أن عنصراً من حرس الحدود قُتل، مساء الثلاثاء، في اشتباك بين جنود السرية الحدودية مع عصابة مهربين مسلحين في غرب البلاد، قرب الحدود العراقية.

يشار إلى أن 11 عنصراً من قوات الحرس الثوري الإيراني، قتلوا في يوليو، في اشتباك مع مجموعة مسلحة غربي إيران.