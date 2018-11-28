شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تشكل «فرقة إعدام» ضد وحدات الاغتيال الشيوعية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي أنه يعتزم تشكيل "فرقة إعدام" للتصدي لوحدات الاغتيال التابعة للمتمردين الشيوعيين ومنع هجمات رجال حرب العصابات .

وأشار دوتيرتي إلى أنه بينما كانت تحاول إدارته استئناف مفاوضات السلام مع المتمردين الشيوعيين، فإن تلك المبادرات كانت تعرقلها الهجمات المستمرة التي تشنها الجماعة المتمردة ضد المدنيين والجنود ورجال الشرطة.

وأضاف دوتيرتي "سوف أضارع موهبتهم أيضا في اغتيال الأشخاص . إذا رأيتم ثلاثة أو أربعة متمردين شيوعيين، اقتلوهم جميعا.

وقال وزير الدفاع، دلفين لورينزانا إن مسؤولي الامن "سيدرسون الخطة بدقة شديدة " لتحديد من الذين يؤلفون فرقة الاغتيال، والأشخاص الذين سيتم استهدافهم بالاغتيال ،ومن سيشرف على العمليات ومن سيكون مسؤولا عليها."

ويقاتل المتمردون الشيوعيون الحكومة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، مما يجعل الحركة واحدة من أقدم حركات التمرد اليسارية في آسيا.

وكان دوتيرتي قد أنهى رسميا مفاوضات السلام معهم في تشرين ثان/نوفمبر 2017 وسط تصاعد الهجمات وبالتالي جرى تصنيف المتمردين رسميا على أنهم إرهابيون.