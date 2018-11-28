شكرا لقرائتكم خبر عن بيع جزء من برج إيفل في مزاد والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث باسم دار ارتكوريال للمزادات إن جزءا من الدرج الحلزوني الأصلي لبرج إيفل، أحد أشهر المقاصد السياحية بالعاصمة الفرنسية باريس، بيع في مزاد يوم الثلاثاء مقابل 169 ألف يورو (190885 دولارا) أي بثلاثة أمثال سعره المبدئي.

وحاز الفائز بالمزاد، وهو جامع مقتنيات من منطقة الشرق الأوسط لم يذكر اسمه، على ذلك الجزء من الدرج المعدني الذي يعود إلى 129 عاما مضت. ويبلغ ارتفاع هذا الجزء 4.3 متر ووزنه 900 كيلوجرام تقريبا ويتضمن نحو 25 درجة.

وكان هذا الجزء من الدرج ضمن مجموعة خاصة في كندا وكان واصلا بين أعلى طابقين في برج إيفل وهو واحد من 24 جزءا من الدرج الذي جرى تفكيكه عام 1983 بعد تركيب مصعد بين الطابقين.

ويمكن مشاهدة باقي أجزاء الدرج في مواقع أخرى مثل حدائق مؤسسة يويشي في اليابان وقرب تمثال الحرية في نيويورك وفي ديزني لاند بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكان الدرج الذي بيع الثلاثاء معروضا منذ 20 يوما في ساحة دار المزادات بشارع الشانزليزيه في باريس.