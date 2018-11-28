مصرع وإصابة 44 شخصاً بانفجار شمالي الصين

الخليج 365/ بغداد
لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 22 آخرون نتيجة انفجار وقع في مدينة تشانغ جياكو بمقاطعة خبي شمالي الصين.
وكشفت السلطات أن سيارة انفجرت عند مدخل المصنع وتسببت باحتراق الشاحنات المتوقفة هناك، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 22 آخرون نتيجة انفجار وقع في مدينة تشانغ جياكو بمقاطعة خبي شمالي الصين.
وذكرت السلطات المحلية أن الانفجار وقع قرب مصنع للكيميائيات محاذ لشركة خبي شنغهوا المحدودة لصناعة الكيميائيات حوالي الساعة 0:40 صباحا، مشيرة إلى أن النيران الناجمة عن الانفجار التهمت 38 شاحنة و12 مركبة.
وكشفت السلطات أن سيارة انفجرت عند مدخل المصنع وتسببت باحتراق الشاحنات المتوقفة هناك، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
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