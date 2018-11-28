انت الان تتابع رئيس الأركان يشهد تدريب وحدة بالجيش الثاني الميداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٩ ص

رئيس الأركان الفريق محمد فريد

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي والذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ خطة القوات المسلحة السنوية للتدريب القتالي للتشكيلات الميدانية والوحدات المقاتلة، وتضمنت المرحلة دفع العناصر المدرعة لتطوير الهجوم وتحقيق المهام المخططة بالتعاون مع العناصر الميكانيكية، وصد هجوم العدو المضاد وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين للوصول إلى خط حيوي وتأمينه.

وأظهر المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية، واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.وأشاد الفريق محمد فريد بمقاتلي الجيش الثاني وبمستوى التدريب الجاد والأداء المتميز للعناصر