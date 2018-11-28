انت الان تتابع صندوق النقد يجتمع لبحث صرف الشريحة الخامسة لمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٦ ص

صندوق النقد

يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أواخر شهر ديسمبر المقبل، لبحث صرف الدفعة الخامسة لمصر من قرض الصندوق الموقع في نوفمبر 2016، وقال چيري رايس المتحدث الرسمي بإسم صندوق النقد الدولي، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نهاية ديسمبر لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه صندوق النقد، وفقا لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وحول توقيت نشر تقارير المراجعة الرابعة، أوضح رايس أنها ستنشر بعد انتهاء المجلس من مناقشتها.

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد زارت القاهرة في أكتوبر الماضي، واختتمت أعمالها في 31 من الشهر ذاته، بالتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، وينتظر أن تحصل مصر على شريحة الـ2 مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلى 10 مليارات دولار.وكان سوبير لال