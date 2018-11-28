«إرهاب كنتاكي» و«رشوة المترو» أبرز محاكمات اليوم

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - دائرة الإرهاب تنظر محاكمة 4 متهمين بقضية قتل عمد وترويع المواطنين بالجيزة.. وعديد من قضايا الرشوة والاختلاس منظورة اليوم.. نظر قضية "عرض رشوة على موظف جهاز شئون البيئة"

ينطلق قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، من معهد أمناء الشرطة بطرة، إذ من المقرر محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم "إرهاب كنتاكي" والمنظورة أمام دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمدشرين فهمي، فيما تشهد ساحات المحاكم الجنائية اليوم حشدًا من قضايا الرشوة والاختلاس، يتقدمها محاكمة مالك شركة بتهمة عرض رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الاتفاق، وكذلك قضية اتهام مسئولين بجهاز شئون البيئة بتلقى رشوة من صاحب شركة سياحية.

"إرهاب كنتاكي" تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، نظر محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين فى احداث إرهاب " مطعم كنتاكى " بمنطقة الجيزه والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم. كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام

"إرهاب كنتاكي"تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، نظر محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين فى احداث إرهاب " مطعم كنتاكى " بمنطقة الجيزه والمقيدة برقم 28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.

كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية إحالة 4 متهمين وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبد الفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن اسامخ فوْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه أحمد خطاب لغرض إرهابى .

ترجع واقع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة حينما قتل المتهمون واخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى وبمحيطه واعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذى يرتاده العامة واطلقوا وابل من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل فى الإعتداء على الأشخاص، وما أن أبصروا المجنى عليه حتى أعتدوا عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى .

رشوة مسئول بالمتروتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة محمد سيد رضوان مالك الشركة الدولية للأنظمة المتكاملة "ووليد .أ" 43 سنة، محام لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الاتفاق مقابل التغاضي عن المخالفات التى ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وانهاء اجراءات صرف مستحقاتها.

وكشفت تحقيقات محمد الجرف وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن هانى على السيسي يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات وأنه المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة واتخاذ اجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة واعطاه 30 الف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته .

رشوة جهاز شئون البيئةتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين، عصام أبوالدهب خلف، مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة، وعاطف سعد عامر، رئيس قسم بشركة ترافكو للسياحة، ومحمد عبدالله محمود، مندوب بشركة ترافكو للسياحة، بتهمة الرشوة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في غضون شهر يونيو وحتي2972013 بدائرة قسم المعادي، قيام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 20 ألف دولار، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف دولار، مقابل إصداره على خلاف الحقيقة، لشهادات تصالح بيئية عن مخالفات ارتكبتها شركة ميراج للفنادق والتنمية السياحية، التابعة للشركة محل عمل المتهمين الثاني والثالث، على النحو المبين بالأوراق.

كما كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الثاني بتقديم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة موضوع الاتهام، وقام المتهم الثالث، بالتوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي، للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسط في تقديم المتهم الثاني لمبلغ الرشوة، موضوع الاتهام.

اختلاس موظف هاوس جازتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة موظف بالشركة الدولية لأعمال الغاز "هاوس جاز" لاتهامه باختلاس 117 ألف جنيه مملوكة لجهة عمله.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم هشام سعد محمد عمر بصفته أحد العاملين بإحدى شركات المساهمة "مسئول تركيب بالشركة الدولية لاعمال الغاز "هاوس جاز"، باختلاس مالا وجد فى حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس خامات ومعدات موصوفة بتقرير لجنة الفحص تبلغ قيمته 116977 جنيه "مائة وستة عشر الفا وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيها، مملوكة لجهة عمله مسلمة اليه من مخازنها بحسبانه مختص باستلامها، لاستخدامها فى أحد المشروعات التابعة للشركة، ومعهود إليه حفظها واستعمالها فى هذا الغرض، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.



دعوى إغلاق مكتب بي بي سيتصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة،حكمها في الاستئناف المقدم من المحامى محمد حامد سالم على حكم أول درجة والقاضي بعد الاختصاص بنظر دعوى إغلاق مكتب الـ "بي بي سي" في القاهرة.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، التي يطالب فيها بسحب تراخيص وإغلاق مكتب BBC في مصر.