طقس المملكة.. نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى منطقة المدينة المنورة. كما توقعت، فينشرتها الصادرة اليوم، تكوّنا للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية ومرتفعات مكة والمدينة وتبوك والقصيم وحائل. وكانت معظم مناطق المملكة شهدت أمطارا غزيرة خلال الأيام الماضية.

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