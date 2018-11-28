شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل"خطة البرلمان": اجتماع مع ممثلى السكه الحديد والإعلام لمتابعة تنفيذ التوصيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد 3 اجتماعات، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة عن الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية وهيئة الأوقاف وهيئة السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام وهيئة البترول وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أنه سيشارك باللجنة ممثلين عن وزارتى المالية والتخطيط، وأيضا عن هيئة السكك الحديدية، والهيئته الوطنية للإعلام، مؤكدا أن اللجنة قررت متابعة آليات تنفيذ التوصيات التى وضعتها العام لوقف إهدار مزيد من المال، وضمان التزام المؤسسات بما وضعته اللجنة.

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه من ضمن هذه التوصيات آليات تطوير "السكة الحديد وماسبيرو".