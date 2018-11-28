مصادر للجمهورية: حزب الله ثابت على موقفه في الملف الحكومي

أكّدت مصادر مطلعة على موقف ​حزب الله​ لصحيفة "الجمهورية" انّ "الحزب ثابت على موقفه بعدم إيداع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ أسماء وزرائه إلاّ بعد حل عقدة التوزير السنّي من خارج المستقبل، ولكن لا مانع لدى الحزب من ان يكون الإسم من خارج اللقاء التشاوري السنّي، شرط ان يقبل النواب السنّة الستة بهذا الحل".

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