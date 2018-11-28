حمدان: عند كل إصلاح لشبكة مجاري في سوريا سنشتم "الطوايف" في لبنان

اشار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين- ​المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أنه "كل ما تم إصلاح وصيانة شبكة مجارير ومحطة تكرير مياه آسنة في ​سوريا​، سنشتم "المداهب" و"الطوايف" الطايفة في ​لبنان​".

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