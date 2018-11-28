النشرة: بلدية النبطية باشرت خطتها لملاحقة الكلاب الشاردة

افاد مراسل "النشرة" في النبطية أن "​بلدية النبطية​ باشرت بملاحقة ​الكلاب​ الشاردة والشرسة بواسطة " بارودة مخدرة " وذلك للتخلص منها بعد مخاطرها مؤخرا وتسببها بملاحقة ونهش عدد من المواطنين ، وبدأت ايضا البلدية خطة لمكافحة الكلاب الشاردة ووضعها في أقفاص ونقلها الى احدى الجمعيات التي تعنى بالرفق بالحيوان ، فيما وضعت البلديات الاخرى تدابير للتخلص من الكلاب الشاردة والشرسة في منطقتي النبطية و​اقليم التفاح​.

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