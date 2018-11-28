علمت "الأخبار" أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل "مرتاح جداً" وأنه "متفائل بتذليل آخر العقبات وتشكيل الحكومة قبل حلول الأعياد".
ووصفت مصادر التيار الوطني الحر لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري - باسيل بـ"الإيجابي جداً"، وأكّدت أن الأجواء "إيجابية ومشجّعة... وسنصل إلى حل". وأوضحت أن رئيس التيار بحث مع رئيس المجلس في ثلاثة أفكار "تتمحور حول حل لا يكون على حساب أي طرف: لا الحريري ولا حزب الله ولا رئيس الجمهورية"، مشيرة إلى أن "في جعبة باسيل أرانب أخرى قد يخرجها إن لم تؤدّ الأفكار المطروحة إلى حلول".
وعلمت "الأخبار" أيضاً أن باسيل أجرى أمس، إضافة إلى لقائه بري، مروحة واسعة ومكثفة من الاتصالات شملت كل الأطراف، على أن يستأنف اتصالاته عقب عودته غداً من صربيا التي يغادر إليها اليوم.
شكرا لقرائتكم خبر عن الاخبار: باسيل متفائل بتذليل آخر العقبات وتشكيل الحكومة قبل حلول الأعياد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .