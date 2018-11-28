الاخبار: باسيل متفائل بتذليل آخر العقبات وتشكيل الحكومة قبل حلول الأعياد

علمت "الأخبار" أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ "مرتاح جداً" وأنه "متفائل بتذليل آخر العقبات و​تشكيل الحكومة​ قبل حلول الأعياد".

ووصفت مصادر ​التيار الوطني الحر​ لقاء رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ - باسيل بـ"الإيجابي جداً"، وأكّدت أن الأجواء "إيجابية ومشجّعة... وسنصل إلى حل". وأوضحت أن رئيس التيار بحث مع رئيس المجلس في ثلاثة أفكار "تتمحور حول حل لا يكون على حساب أي طرف: لا ​الحريري​ ولا ​حزب الله​ ولا رئيس الجمهورية"، مشيرة إلى أن "في جعبة باسيل أرانب أخرى قد يخرجها إن لم تؤدّ الأفكار المطروحة إلى حلول".

وعلمت "الأخبار" أيضاً أن باسيل أجرى أمس، إضافة إلى لقائه بري، مروحة واسعة ومكثفة من الاتصالات شملت كل الأطراف، على أن يستأنف اتصالاته عقب عودته غداً من صربيا التي يغادر إليها اليوم.