افاد مراسل "​النشرة​" في النبطية أن "الاضراب عم مختلف ​المدارس الرسمية​ في ​مدينة النبطية​ ومنطقتها تلبية لدعوة ​رابطة التعليم الاساسي​ الرسمي في ​الجنوب​ احتجاجا على نفاذ الاموال من صناديق المدارس وعدم صرف المستحقات للمدرسة الرسمية التي باتت تنوء بأعباء كبيرة وفيما توقف التدريس لم يحضر ​الطلاب​ فيما ان التعطيل الرسمي لن يشمل المدارس الرسمية التي يتعلم فيها الطلاب السوريين بعد الظهر والتي ستفتح ابوابها بشكل طبيعي".

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: الاضراب عم مختلف المدارس الرسمية في مدينة النبطية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .