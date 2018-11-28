وهاب: نؤكد تضامننا مع كارلوس غصن ونرفض عملية إذلاله

اشار رئيس "​حزب التوحيد العربي​" ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان "تلفيق التهم ل​كارلوس غصن​ يجب أن يدفع كل اللبنانيين للتضامن مع هذه الشخصية المميزة. والتهم الموجهة اليه لا تقنع عاقلا، لذا نؤكد تضامننا معه ورفض عملية إذلاله".

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