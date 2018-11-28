الغارديان: النيابة الأرجنتينية تدرس اتهامات هيومن رايتس لولي العهد السعودي

اشارت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها بعنوان "ولي العهد السعودي قد يواجه تهما خلال زيارته للأرجنتين"، الى إن المحققين ​الأرجنتين​يين قد ينظرون في توجيه اتهامات لولي العهد السعودي بارتكاب جرائم حرب وتعذيب إذا وصل إلى بوينس آيرس للمشاركة في قمة ​مجموعة العشرين​ هذا الأسبوع.

اضاف التقرير أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب وثيقة تقدمت بها الجماعة الحقوقية "​هيومن رايتس ووتش​" إلى النيابة الفيدرالية داعية المحاكم الأرجنتينية للأستناد إلى بند الولاية القضائية الدولية في القانون الأرجنتيني سعيا لملاحقة ولي العهد السعودي بتهمة التسبب بوقوع أعداد ضحايا كبيرة من المدنيين جراء الحملة العسكرية للتحالف بقيادة ​السعودية​ في ​اليمن​، فضلا عن تعذيب مواطنين سعوديين من بينهم الصحفي ​جمال خاشقجي​ الذي قتل في القنصلية السعودية في ​اسطنبول​ في الثاني من شهر تشرين الأول.

ويعترف القانون الأرجنتني بما يعرف اختصاص الولاية القضائية الدولية في النظر إلى جرائم الحرب والتعذيب، ما يعطي للقضاء في الأرجنتيني إمكانية النظر والتحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن مكان وقوعها.

وذكرت الصحيفة إن القاضي في المحكمة الفيدرالية الأرجنتينية، أرييل ليخو، تسلم طلب الجماعة الحقوقية، وأحاله إلى النيابة الفيدرالية. ويخلص التقرير الى أن على النيابة أن تقرر الآن هل أن مبدأ القانون الدولي المنصوص عليه في القانون الأرجنتيني قابل للتطبيق في حالة ولي العهد السعودي.

ولفتت الى أن مصادر قضائية أشارت إلى أن القضية "صعبة جدا"، كما أفادت صحيفة كلارين أن جريمة مقتل خاشقجي قد لا تصنف "كجريمة ضد حقوق الإنسان". بيد أن التقرير يشير إلى أن طلب "هيومن رايتس ووتش" استند إلى ما تقول إنه أمثلة عديدة على التعذيب والعمليات العسكرية في اليمن.