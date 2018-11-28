تركيا تعلن استمرار عملياتها العسكرية في العراق وسوريا

الخليج 365/ بغدادأكد مجلس الأمن القومي التركي، مواصلة تركيا عملياتها العسكرية ضد "بؤر الإرهاب" في سوريا والعراق، فيما أبدى رغبة أنقرة بتعزيز التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة في جميع المجالات.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن مجلس الأمن القومي التركي اجتمع في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء في بيان صادر عن المجلس، بحسب "الأناضول"، أن "تركيا لن تتجاهل الممارسات الجائرة لمنظمة بي كا كا/ ب ي د-ي ب ك الإرهابية ضد سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتها وإجبارها السكان المحليين على الهجرة في إطار محاولاتها لإحداث تغيير ديموغرافي".



وأضاف البيان أن "أنقرة لن تتغاضى عن محاولات فرض أمر واقع في سوريا وأن تركيا تؤكّد حقها في استخدام الدفاع المشروع"، مشدداً على "أهمية تطبيق خارطة الطريق المتفق عليها لإيجاد حل للأزمة السورية عبر تشكيل لجنة صياغة الدستور بإشراف الأمم المتحدة بأسرع وقت".

وأكد البيان "مواصلة تركيا بحزم، الكفاح ضد بؤر الإرهاب في سوريا والعراق لضمان أمن وسلامة مواطنيها وممتلكاتهم"، وفقاً لـ"الأناضول".

وجدد مجلس الأمن القومي تأكيده على "دعم تركيا للعراق حكومة وشعبا في مواجهة المنظمات الإرهابية بما فيها "بي كا كا" و"داعش"، لافتاً إلى "رغبة تركيا في تعزيز التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة في كافة المجالات وعلى رأسها التعاون الأمني".

