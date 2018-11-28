انت الان تتابع الحكومة اليمنية: لن نسلم ميناء الحديدة للأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٩ ص
صواريخ الحوثي
رفضت الحكومة اليمنية ما طرحته ميليشيات الحوثي حول تسليم الإشراف على ميناء الحديدة للأمم المتحدة، وتوريد الإيرادات للبنك المركزي في صنعاء، مؤكدة أن ميليشيات الحوثي تهدف إلى التضليل وإعادة التموضع لا غير، وأكد وزير الدولة اليمني محمد العامري، حسبما أفادت قناة (العربية)، اليوم الأربعاء، أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي هو عبارة عن تضليل، الهدف منه ترتيب أوضاعها مرة أخرى، وإعادة تموضعها، قائلا إن الحوثيين على مدى 4 سنوات وهم ينهبون إيرادات الدولة عبر الميناء، ومارسوا القرصنة وهددوا الملاحة الدولية وارتكبوا الجرائم و أحبطوا المساعدات الإنسانية.
من جانبه، اعتبر السفير السعودي في واشنطن الأمير خالد بن سلمان، قبول الميليشيات الانقلابية بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف أممي دلالة واضحة على أن الضغط المتواصل على ميليشيات الحوثي أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن.وتزامنت المباحثات حول ميناء الحديدة مع اشتباكات عنيفة اندلعت في شارع الخمسين وسط
وتزامنت المباحثات حول ميناء الحديدة مع اشتباكات عنيفة اندلعت في شارع الخمسين وسط قصف مدفعي متبادل بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي، فيما استهدف طيران التحالف مواقع وآليات عسكرية للميليشيات في جولة السفينة وفي منتجع الواحة ومدينة الشباب بشارع التسعين ومناطق أخرى متفرقة من مدينة الحديدة.
وحذر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في أبريل الماضي، من أنه مع دخول النزاع عامه الرابع، هناك أكثر من 22 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات والحماية، والحرب اليمنية تعتبر أسوأ أزمة إنسانية. للتفاصيل (اضغط هنا)
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