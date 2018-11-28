أسعار الدولار والعملات اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٨ ص

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، إذ بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 17.86 جنيه ونحو 17.95 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي، وسجل الدولار أقل سعر في البنك الأهلي المصري بنحو 17.88 جنيه للبيع و17.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.89 جنيه للبيع و17.79 جنيه للشراء، فيما سجل الدولار أعلى سعر في البنك المصري لتنمية الصادرات بنحو 17.99 جنيه للبيع و17.89 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك مصر إيران نحو 17.98 جنيه للبيع و17.88 جنيه للشراء. اقرأ أيضا: هل ينخفض سعر الجنيه بنسبة 10% بحلول عام 2020؟ فيما سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد نحو 17.96 جنيه للبيع و17.88 جنيها للشراء،