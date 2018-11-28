انت الان تتابع أوكرانيا تخشى الحرب مع روسيا.. والناتو: لن ندعمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يلغي اجتماعه المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بسبب الحادثة الأخيرة في مضيق كيرتش

تطورت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وأعلنت الأخيرة، اليوم الأربعاء، أنها على أعتاب حرب مع روسيا وتخشى وقع هذا الأمر، إذ صرح الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، أن أوكرانيا تقع تحت خطر "حرب شاملة" مع روسيا، بعد حادث مضيق كيرتش، ونقل المكتب الصحفي للرئاسة عن الرئيس الأوكراني قوله خلال مقابلة مع التلفزيون الأوكراني: "تضاعف عدد الدبابات في القواعد الموجودة على طول حدودنا ثلاث مرات. لماذا تم نقلهم إلى هناك؟ وقد زاد عدد الوحدات التي أعيد نشرها على طول حدودنا بشكل كبير".

تأتي هذه التطورات على خلفية حادثة جديدة وقعت قبالة شبه جزيرة القرم، إذ كانت قوات حرس الحدود الروسية قد احتجزت 3 سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش البحري الأحد الماضي، وألقت السلطات الروسية القبض على كل أفراد أطقم السفن البالغ عددهم 23 فردا وأصيب 3 أوكرانيين على الأقل في هذه الحادثة. وعلى إثر ذلك، أعلن

تأتي هذه التطورات على خلفية حادثة جديدة وقعت قبالة شبه جزيرة القرم، إذ كانت قوات حرس الحدود الروسية قد احتجزت 3 سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش البحري الأحد الماضي، وألقت السلطات الروسية القبض على كل أفراد أطقم السفن البالغ عددهم 23 فردا وأصيب 3 أوكرانيين على الأقل في هذه الحادثة. وعلى إثر ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو تطبيق الأحكام العرفية لمدة 30 يوما اعتبارا من اليوم الأربعاء. اقرأ أيضا| روسيا تحتجز 3 سفن أوكرانية في البحر الأسود وذكر بوروشينكو: "لا أريد أن يعتقد أحد أن هذه ألعاب، البلد عرضة لتهديد حرب شاملة مع روسيا الاتحادية"، مشيرا إلى أنه بعد حادثة مضيق كيرتش، "هذه الدبابات لم يتم سحبها بعد، وكان علينا تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمقاومة في حالة حدوث غزو بري واسع النطاق". وأظهر الرئيس بيانات الاستطلاع وصور الأقمار الصناعية، التقطت يومي 14 و17 سبتمبر الماضي، وهي تكشف القاعدة العسكرية الروسية التي تقع على بعد 18 كيلومترا من حدود أوكرانيا. اقرأ أيضا| أزمة موسكو وكييف.. أمريكا غير راضية وروسيا تحذرها الناتو: لم ندعم أوكرانيا طالبت دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" روسيا مرة أخرى رسميا، بممارسة ضبط النفس في الصراع الذي اندلع مؤخرا مع أوكرانيا في بحر آزوف، وجاء في البيان، الذي صادق عليه مجلس الحلف، ونُشر أمس الثلاثاء: "ليس هناك أي مبرر لروسيا لاستخدام العنف العسكري ضد سفن أوكرانية والأطقم البحرية على متنها"، داعيا روسيا إلى إطلاق سراح السفن المحتجزة والبحارة الأوكرانيين بدون إبطاء. في الوقت نفسه، أوضح الحلفاء بشكل غير مباشر بأن أوكرانيا لا يمكنها الاعتماد على دعم عسكري من الحلف في الصراع مع روسيا، إذ قال إن الحلف يقف إلى جانب أوكرانيا وسيواصل تقدم الدعم السياسي والعملي، وقيد ذلك بأطر التعاون الراهنة والتي لا تتضمن تقديم الدعم العسكري. اقرأ أيضا| ما أسباب الأزمة المندلعة بين روسيا وأوكرانيا؟ ترامب لن يلتقي بوتين ترامب لن يلتقي بوتين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يلغي اجتماعه المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بسبب الحادثة الأخيرة في مضيق كيرتش، مشيرا إلى أنه ينتظر تقريرا كاملا من فريق الأمن القومي حول الحادث، وهذا الأمر سيكون هذا حاسما للغاية. وصرح ترامب، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، أمس: "ربما لا أعقد الاجتماع، لا يعجبني هذا العدوان، لا أريد عدوانا مطلقا، وأوروبا يجب أن ترفض هذا العدوان، ويجب أن ترفضه ألمانيا أيضا". اقرأ أيضا| هل تندلع حرب جديدة بين روسيا وأوكرانيا؟ روسيا تحذر.. وأمريكا تسعى لتشديد العقوبات روسيا تحذر.. وأمريكا تسعى لتشديد العقوبات حذرت روسيا، أوكرانيا من القيام بأي عمل متهور، بعد قرار كييف فرض قانون الطوارئ ردا على احتجاز حرس الحدود الروس 3 سفن أوكرانية، وطلبت من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الضغط على أوكرانيا حليفة الدول الغربية، وردا على ذلك، صوت البرلمان الأوكراني في وقت متأخر لفرض قانون الطوارئ في المناطق الأوكرانية الحدودية، بعد احتجاز روسيا للسفن. من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أن الولايات المتحدة تود أن تفعل الدول الأوروبية المزيد لمساعدة أوكرانيا في نزاعها مع روسيا بشأن القرم، بما في ذلك تنفيذ أكثر صرامة للعقوبات وإعادة النظر في دعم خط (نورد ستريم 2) للغاز مع موسكو، وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة: "حكومات عديدة تفرض عقوبات على روسيا بسبب أفعالها في القرم بأوكرانيا، وليس كل هذه العقوبات مطبق بشكل كامل". اقرأ أيضا| أوكرانيا تطالب روسيا بإعادة البحارة المحتجزين

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