انت الان تتابع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٠ ص

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلي، وذلك نتيجة هبوط سعر الأوقية عالميا، أمس الثلاثاء، ليسجل سعر الأونصة نحو 1215 دولارا، فى مقابل نحو 1223 دولارا، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 4%خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2018.

وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى: عيار 21: 609 جنيهات. عيار 24: 696 جنيها. عيار 18: 522 جنيها. عيار 14: 406 جنيهات. سعر جنيه الذهب: 4872 جنيها. سعر الأوقية: 1215 دولارا. اقرأ أيضا: الحياة تعود لأسواق الذهب..و«شبكة العروسة» السبب وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ليسجل