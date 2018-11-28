انت الان تتابع انطلاق الجولة الـ11 من اجتماع أستانا حول أزمة سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٣ ص

سوريا

انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال الجولة الحادية عشرة من اجتماعات "أستانا" حول الأزمة السورية، بعد وصول جميع الأطراف الذين تمت دعوتهم للجولة الجديدة من للمحادثات في مؤتمر أستانا حول سوريا حسبما أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، وقال رئيس دائرة آسيا في الخارجية الكازاخية حيدر توماتوف للصحفيين، صباح اليوم، إن جميع المشاركين في الاجتماع الدولي الـ11 حول سوريا وصلوا إلى أستانا، بمن فيهم وفود الدول الضامنة، (روسيا وتركيا وإيران)، ووفد المعارضة السورية المسلحة بقيادة أحمد طعمة.

وأضاف توماتوف أن بعض الوفود وصلت، أمس الثلاثاء، إلى كازاخستان وعقدوا سلسلة من الاجتماعات الثنائية. ويترأس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتيف المبعوث الرئاسي الخاص لـسوريا، وتركيا نائب وزير الخارجية سيدات أونال، وإيران حسين جابري أنصاري، مساعد أول وزير الشؤون الخارجية للشؤون السياسية، ويترأس وفد الأمم المتحدة