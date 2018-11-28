انت الان تتابع أفلام اليوم بمهرجان القاهرة.. «Ayka» عرض أول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ ص

فيلم Ayka

يواصل مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الأربعين، عروضه لليوم الثامن على التوالي، منذ انطلاق فعالياته في العشرين من نوفمبر الجاري، والتي تستمر حتى 29 من الشهر نفسه، ومن بين أهم الأفلام المعروضة اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات المهرجان، "أنا أمثل.. أنا موجود" على المسرح الكبير، الساعة 12 ظهرًا، وفي نفس الموعد على المسرح الصغير "ساعتان من باريس"، أما في مركز الإبداع فيُعرض "إيطاليان صغيران"، وفي سينما الهناجر "الليلة الأخيرة"، بينما في الواحدة ظهرًا تعرض كريم 1 "عندما تهدأ العاصفة"، وفي كريم 2 "مريم تكذب".

وفي تمام الثالثة والنصف، يعرض المسرح الكبير "ليلة الإثنى عشر عامًا"، والمسرح الصغير "فتوى"، وفي مركز الإبداع "فوضى أمريكية"، وفي سينما الهناجر "الأحمق"، وفي كريم 1 "طيور الممر"، وفي كريم 2 "المشكلة معك". وفي تمام السادسة والنصف، يقدم المسرح الكبير عرض أول لفيلم "أيكا - Ayka"بحضور بطلته سامال إسلاموفيا