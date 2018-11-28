هل يلتقي ترامب وبن سلمان في قمة العشرين؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٨ ص

ترامب وبن سلمان - أرشيفية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، قد لا يعقد اجتماعا رسميا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين هذا الأسبوع، لكنه لم يستبعد عقد اجتماع غير رسمي بينهما، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز، في مؤتمر صحفي، "لا توجد خطط حتى اللحظة لعقد لقاء رسمي بين ترامب وبن سلمان، لكن ربما يحدث اجتماع غير رسمي"، مضيفة: "لن أقول إننا نستبعد حدوث أي تفاعل (بين ترامب وبن سلمان)"، لكنها شددت على أن جدول الرئيس الأمريكي حافل باللقاءات.

وتعقد قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، ومن المقرر أن يلتقي ترامب قادة كل من الأرجنتين والصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند وألمانيا وتركيا.وذكرت تقارير أمريكية سابقة أن المخابرات المركزية الأمريكية، أبلغت ترامب أن بن سلمان، الذي تربطه علاقات