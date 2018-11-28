انت الان تتابع الزراعة تقدم نصائح لتجنب تساقط ثمار 6 أصناف فاكهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٢ ص
وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت
أعلنت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، عن حزمة ارشادية فنية لحدائق الفاكهة مبكرة النضج وخاصة لأصناف (التفاح، الكمثرى، الخوخ، المشمش، البرقوق، الكاكا) تجنبا لتساقط الثمار، والتصدي للأمراض والثمار المتساقطة خلال شهر ديسمبر المقبل، وقال تقرير المحاصيل البستانية، إنه لا بد من الرى مرة كل 10 - 15 يوم 10 لتر/ شجرة (الأراضى الجديدة)، رش كاسرات السكون (سيناميد الهيدروجين) للتفاح وأصناف الخوخ المبكرة بمعدل 1.5% مع الزيت المعدني الشتوي 2%.
وأضاف تقرير المحاصيل البستانية، أنه للحفاظ على أشجار الفاكهة، يتم تحضير مغلى الجير والكبريت وترش به أشجار الكمثرى، وفي حالة الزراعة في خنادق يمنع الري من منتصف الشهر.فيما كلف المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، بضرورة التواصل مع المزارعين تحت
فيما كلف المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، بضرورة التواصل مع المزارعين تحت كل الظروف بهدف النهوض بالزراعات البستانية وتقديم التوصيات الفنية الحديثة، للعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الصفات الثمارية وإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلي.
وصرح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، الأسبوع الماضي، بأن الشركات العاملة في مجال استيراد التقاوي لها دور كبير في توفير التقاوي المطلوبة بالزراعة، خاصة زراعة الخضار، مضيفا أن 98% من بذور المحاصيل الحقلية يتم إنتاجها في مصر. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تقدم نصائح لتجنب تساقط ثمار 6 أصناف فاكهة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .