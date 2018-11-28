انت الان تتابع الزراعة تقدم نصائح لتجنب تساقط ثمار 6 أصناف فاكهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٢ ص

وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت

أعلنت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، عن حزمة ارشادية فنية لحدائق الفاكهة مبكرة النضج وخاصة لأصناف (التفاح، الكمثرى، الخوخ، المشمش، البرقوق، الكاكا) تجنبا لتساقط الثمار، والتصدي للأمراض والثمار المتساقطة خلال شهر ديسمبر المقبل، وقال تقرير المحاصيل البستانية، إنه لا بد من الرى مرة كل 10 - 15 يوم 10 لتر/ شجرة (الأراضى الجديدة)، رش كاسرات السكون (سيناميد الهيدروجين) للتفاح وأصناف الخوخ المبكرة بمعدل 1.5% مع الزيت المعدني الشتوي 2%.

وأضاف تقرير المحاصيل البستانية، أنه للحفاظ على أشجار الفاكهة، يتم تحضير مغلى الجير والكبريت وترش به أشجار الكمثرى، وفي حالة الزراعة في خنادق يمنع الري من منتصف الشهر.فيما كلف المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، بضرورة التواصل مع المزارعين تحت