الان تتابع شاهد: 22 قتيلاً بإنفجار شمالي الصين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365: لقي 22 شخصًا مصرعهم، وأصيب 22 آخرون اليوم في انفجار وقع قرب مصنع للكيماويات في مدينة “تشانغجياكو” بمقاطعة خبي شمالي الصين. وقالت السلطات المحلية في المقاطعة: إن الانفجار وقع قرب شركة “خبي شنغهوا المحدودة لصناعة الكيماويات” في تشانغجياكو، مما أدى إلى سقوط هذا العدد من القتلى والمصابين، فيما التهمت النيران الناجمة عن الانفجار 38 شاحنة و12 مركبة، مؤكدة أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث كافة.

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