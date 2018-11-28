هكذا يُمكن تميم سُلطان الأوهام "أردوغان" من مفاتيح الدوحة

وقع أمير قطر تميم بن حمد، مع سيده التركي رجب طيب أردوغان على اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية، وعدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، وذلك عقب انعقاد اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.

ويعد هذا استمرارا لمسلسل تمكين سلطان الأوهام أردوغان من مفاتيح الدوحة، وفقاً لوسائل إعلام تابعها "الخليج 365"

ووقع الطرفان الاتنين على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، والمديرية العامة للطيران في تركيا. وتم التوقيع أيضاً على البرنامج التنفيذي للعام الثقافي 2019-2020 لمذكرة التفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين البلدين.

وشهد الجانبان أيضاً التوقيع على بروتوكول للتعاون حول التدريب والتعاون في مجال الحرب الإلكترونية، وبروتوكول حول تبادل أفراد القوات المسلحة، واتفاقية شراكة تجارية واقتصادية، تهدف إلى تحرير التجارة في السلع والخدمات والتعاون في التجارة الالكترونية وجذب الاستثمارات بين الطرفين.

واختتمت المراسم بالتوقيع على البيان المشترك الصادر عن اجتماع الدورة الرابعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، واستعرض الجانبان قبيل انعقاد الاجتماع مجالات التعاون المشتركة خاصة في السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.

ومنذ المقاطعة العربية لقطر في يونيو 2017، و العلاقات القطرية التركية تشهد مرحلة غير مسبوقة من عدم التوازن، إذ تسيطر أوهام الزعامة على الرئيس التركي، أردوغان، وفي المقابل لا يمنع أمير قطر في التضحية باستقلال بلاده مقابل البقاء في الحكم.