صحيفة: أموال قطر لغزة أنقذت إسرائيل من انتشار الأمراض

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن الأموال القطرية والوقود التي سمحت إسرائيل بإدخالها إلى قطاع غزة، وتسببت بانتقادات عديدة في تل أبيب، ساهمت في منع انتشار وباء في غزة كان بإمكانه الانتقال إلى إسرائيل بسرعة.

وذكرت الصحيفة أن الدفعة الأولى التي نقلت إلى القطاع، 15 مليون دولار، أتاحت إعادة تشغيل منشآت تطهير مياه الصرف الصحي، التي كانت حماس أوقفتها بسبب نقص الكهرباء.

وأكدت أنه في الأشهر الأخيرة، أجبر نقص الكهرباء في غزة الفلسطينيين على تحديد أولويات تشغيل مختلف المرافق في القطاع، حيث تم إغلاق خمسة محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في القطاع ، مشيرة إلى أن الصرف الصحي من القطاع كان يسيل إلى البحر والوديان التي تصل إلى إسرائيل في نهاية المطاف.

ولفتت إلى أنه بفضل الأموال القطرية تم تشغيل المنشآت مجددا لمعالجة الصرف الصحي، حيث إن إسرائيل سمحت بإدخال السولار الخاص بتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة، ما أدى لتشغيل محطات تكرير مياه الصرف الصحي، وبالتالي انخفاض تصريفها مباشرة للبحر بشكل كبيرة.

وأضافت الصحيفة أن الأمراض الخطيرة كانت ستنتشر جراء تلوث المياه في القطاع، مشيرة إلى أن سكان غزة كانوا يحتفظون بالماء في أوعية لفترة طويلة، بسبب نقص في تزويد المياه.

وتابعت أن السكان كانوا يعيدون استعمال المياه للتنظيف، الأمر الذي يزيد من تلوث المياه جرّاء ركودها، ويرفع من احتمالات انتشار الأمراض الخطيرة مثل: شلل الأطفال، والحمى التيفية، والكوليرا، والزحار