بيع 250 ألف كراسة شروط لشقق الإعلان العاشر لمحدودى الدخل بـ 30 مليون جنيه

صدى البلد - آمنة عبدالعظيم
كشفت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بوزارة الإسكان، عن أن عدد من قاموا بشراء كراسات الإعلان العاشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" حتى بداية الأسبوع الحالى بلغ 250 ألف شخص تقريبا.
وأضافت عبدالحميد لــــ"صدى البلد"، أن عائد بيع الكراسات تجاوز 30 مليون جنيه حتى الآن، ومن المقرر أن يتم غلق باب الحجز للإعلان الحالى منتصف الشهر المقبل.
يذكر أن الإعلان العاشر يتضمن 60 ألف شقة بمساحات من 75 مترا مربعا إلى 90 مترا مربعا بـــ7...
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