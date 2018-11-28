جولة صباحية|| مصر.. القبض على مذيع تلفزيوني سابق نفذ 38 سرقة!..ترامب يشكك بضلوع محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي..الاتحاد الأوراسي يستغني عن الدولار في تجارته

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

يقدم لكم الموجز جولة صباحية في أهم ما تم نشره على صفحات وكالات الأنباء المختلفة ، من بينها خبر القبض على مذيع سابق بعد تنفيذه لأكثر من 30 سرقة ، بالإضافة لتشكيك ترامب في قتل بن سلمان لخاشقجي ، كما ننشر تفاصيل خبر وقف التعامل بالدولار من قبل الإتحاد الأوراسي .

وفيما يلي تفاصيل الأخبار ،،،

الاتحاد الأوراسي يستغني عن الدولار في تجارته

أفاد مسؤول بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، الذي يضم روسيا، زادت من استخدام العملات الوطنية في التجارة بين أعضائها لتصل حصة هذه التعاملات في النصف الأول من هذا العام إلى 70%.

وجاء ذلك بحسبما أعلنه النائب الأول لرئيس ديوان الحكومة الروسية سيرغي بريخودكو للصحفيين اليوم الثلاثاء، وقال إن البيانات تظهر أن أكثر الحسابات بالعملات الوطنية تأتي في التجارة مع روسيا، والتي يتم تنفيذها بالروبل.

وتوقع بريخودكو نمو التعاملات التجارية بالعملات الوطنية مع إطلاق سوق مالية مشتركة في الاتحاد الاقتصادي، الذي يضم بالإضافة إلى روسيا كلا من بيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان.

والاتحاد الأوراسي ليس الجهة الوحيدة التي تتطلع للابتعاد عن الدولار في التجارة، ففي وقت سابق من هذا العام اتخذت مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) خطوات نحو زيادة التعاملات بعملات الدول الأعضاء في التكتل.

كذلك تخطط الصين وإيران والعراق وفنزويلا للاستغناء عن الدولار في تجارة النفط، وذلك في ظل الحرب التجارية وسياسية العقوبات التي اتبعتها واشنطن في السنوات الأخيرة.

والاتحاد الأوراسي هو تحالف يهدف إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين أعضائه، وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية نقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة.

ووفقا لبيانات اللجنة الاقتصادية المشرفة على الاتحاد فإن التجارة بين أعضاء الاتحاد بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 44 مليار دولار، فيما وصل حجم تجارة الاتحاد خلال الفترة المذكورة مع باقي دول العالم إلى 548 مليار دولار.(المصدر)

ترامب يشكك بضلوع محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صحة التقارير التي تتحدث عن ضلوع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، معتبرا أنه قد يكون فعلها أو لا يكون.

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نشر نصها اليوم: "ربما فعل ذلك، وربما لم يفعل... لكن الأمير ينكر ذلك. والمحيطون به ينكرون ذلك أيضا... المخابرات المركزية في تقريرها لم تجزم بأن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي لكن بالمناسبة أنا لا أقول إنهم لم يذكروا أنه لم يفعل ذلك، لكنهم لم يؤكدوا".

وكانت "واشنطن بوست" التي كتب لها خاشقجي قد نشرت في أحد تقاريرها، أن المخابرات المركزية الأمريكية خلصت إلى أن "ولي عهد السعودية محمد بن سلمان هو من أصدر الأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول".

السلطات السعودية من جهتها، نفت منذ البداية صحة الأنباء والاتهامات التي تتناقلها وسائل الإعلام الغربية لولي العهد السعودي في قضية مقتل خاشقجي.(المصدر)

مصر.. القبض على مذيع تلفزيوني سابق نفذ 38 سرقة!

نشرت وزارة الداخلية المصرية فيديو لاعتقال لص في مدينة الإسكندرية، نشط في مجال سرقة المنازل والشركات، مؤكدة أنه اعترف بارتكاب 38 جريمة سرقة.

وذكرت الوزارة أن المعلومات والتحريات تشير إلى أن المتهم (28 عاما) سبق وأن عمل مقدم برامج في إحدى القنوات الفضائية، دون تحديدها.

وأضافت أن اللص ضبطت بحوزته مفاتيح مختلفة الأحجام وسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، وكشف عن بعض المسروقات.(المصدر)