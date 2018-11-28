بومبيو يلتقي الأحد نظيره المكسيكي الجديد لبحث قضيتَي الحدود والمهاجرين

أعلن ​البيت الأبيض​ أن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ سيلتقي الأحد نظيره ​المكسيك​ي الجديد مارسيلو إيبرارد لإطلاق سلسلة محادثات رسمية للتوصل إلى اتفاق لاحتواء وصول ​المهاجرين​ إلى ​الولايات المتحدة​.

وكان بومبيو ووزيرة ​الأمن الداخلي​ الأميركية كيرستين نيلسن قد التقيا سرا بإيبرارد في منتصف تشرين الثاني في ​هيوستن​ ب​تكساس​.

ومنذ ذلك الحين تحدث مسؤولون في ​الحكومة​ المقبلة للرئيس المكسيكي المنتخب ​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​، في الإعلام، عن "اتفاق" يتعلق ببقاء طالبي اللجوء في المكسيك أثناء درس طلباتهم في الولايات المتحدة، قبل أن يعود هؤلاء عن تصريحاتهم.

غير أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أكد من جهته مضمون هذا الاتفاق، من دون أن يحدد ما إذا تم إبرامه رسميا.