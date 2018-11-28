بومبيو يلتقي الأحد نظيره المكسيكي الجديد لبحث قضيتَي الحدود والمهاجرين

أعلن البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيلتقي الأحد نظيره المكسيكي الجديد مارسيلو إيبرارد لإطلاق سلسلة محادثات رسمية للتوصل إلى اتفاق لاحتواء وصول المهاجرين إلى الولايات المتحدة.
وكان بومبيو ووزيرة الأمن الداخلي الأميركية كيرستين نيلسن قد التقيا سرا بإيبرارد في منتصف تشرين الثاني في هيوستن بتكساس.
ومنذ ذلك الحين تحدث مسؤولون في الحكومة المقبلة للرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في الإعلام، عن "اتفاق" يتعلق ببقاء طالبي اللجوء في المكسيك أثناء درس طلباتهم في الولايات المتحدة، قبل أن يعود هؤلاء عن تصريحاتهم.
غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد من جهته مضمون هذا الاتفاق، من دون أن يحدد ما إذا تم إبرامه رسميا.
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