مسؤولة بالناتو دعت موسكو للحوار مع واشنطن حول معاهدة الصواريخ

دعت نائبة الأمين العام لحلف "​الناتو​" ​روز غوتيمولر​، ​روسيا​ إلى "إطلاق حوار مع ​الولايات المتحدة​ حول معاهدة ​الصواريخ​ المتوسطة والقصيرة المدى"، مشيرةً إلى أنه "فيما يتعلق بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، سيكون محل الترحيب إن بدأت روسيا بالحوار بشأن طبيعة الصاروخ 9 أم 729 (الروسي)"، الذي اعتبرت ​واشنطن​ أنه لا يتجاوب مع بنود المعاهدة".

واعتبرت أن "​موسكو​ كانت رفضت الحوار في هذا الموضوع خلال السنوات الخمس الأخيرة، ودعت لمناقشته" ورحبت بـ"تصريح وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، بأن موسكو تعد أجوبة على أسئلة واشنطن بشأن تطبيق المعاهدة المذكورة".

ولفتت إلى أن "دعونا نجلس ونبحث القضايا التي تثير قلقا لدى الولايات المتحدة. ومن حق روسيا أيضا بالطبع أن تتناول المواضيع التي تقلقها، وخاصة التزام الجانب الأمريكي بهذه المعاهدة".