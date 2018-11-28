مصطفى علوش: لا مشكلة من عدم رغبة الحريري بلقاء النواب السنة الستة

اعتبر القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​ أن "​الدستور​ غير محترم لان ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ مكبلين بمنطق ما يمسى بالوحدة الوطنية"، مشيراً إلى أنه "على الاقل 30 او 40 نائب ضد سعد الحريري بالكامل ولم يسموه ومن خارج التفاهم بشأن الرئاسة والحكومة سموه من اجل الدخول إلى الحكم".

وفي حديث تلفزيوني، رأى علوش أنه "لا مشكلة من عدم رغبة الحريري بلقاء النواب ​السنة​ الستة والبلد غير قائم على الوحدة الوطنية لأانه لو هذا الكلام صحيح فلم يكن من المفروض الدخول في الجدل القائم في البلاد"، مشيرا إلى أن "لا يمكن لكتلة "اللقاء التشاوري" ان يسموا أنفسهم كتلة".

ولفت إلى أنه "لا يمكن لاحد ان يقول انه لولا رئيس الجمهورية ميشال عون لم يكن الحريير رئيسا للحكومة ولكن لو ما تأييد الحريري للرئيس عون لم يكن سيصل الاخير إلى الرئاسة"، مشيراً إلى ان "ما يجمع الحريري مع الرئيس عون اكثر بكثير من ما يجمع الرئيس عون بـ"حزب الله" ووضع "حزب الله" يتعارض مع انشاء الدولة ولا يمكن لرئيس دولة ان يقبل بوجود فريق مسلح خارج عن سلطته".