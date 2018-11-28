كلودين عون روكز: بسبب الفقر الأهل يقمن أحيانا بتزويج بناتهن مقابل مبلغ مادي

لفتت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ اللبنانية السيدة ​كلودين عون روكز​، الى أن "حملة "16 يوماً لمناهضة ​​العنف​​ ضد النساء والفتيات" ستستمر بشكل مكثف لمدة 16 يوما ولكنها مسترة طوال العام"، مشيرة الى "أننا سنقوم بحملات توعية للفتيات خصوصا اللواتي في بعض الاحيان هن يردن ​الزواج​ في وقت مبكر، ولكن في بعض الاحيان بسبب ​الفقر​ والجهل هناك أهل يقمن بتزويج بناتهن مقابل مبالغ مالية".

ورأت روكز في حديث تلفزيوني أنه "سيأتي يوم ونصل فيه الى تحديد سن الزواج، الخط الساخن 1745 تم وضعه لتبليغ ​قوى الامن​ عن أي حالة عنف وتم تدريب العناصر على كيفية التعامل مع هكذا ​حالات​"، مضيفة: "هناك نساء كثر يتحملن العنف من أجل أولادهن، ونحن نريد ثقافة احترام والاحترام للآخر نحن شعب معروف بحسن الضيافة وحب الحياة ولا يجب أن نخسر هذه الميزات ويجب أن نخرج من الجو السلبي ونخرج من المرجعيات السياسية حتى نحب بعضنا ونحب بلدنا لنخرج من الازمة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية".