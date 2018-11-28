اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع في بعبدا للبحث بإجراءات فترة الاعياد

يعقد ​المجلس الاعلى للدفاع​، اجتماعا عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في ​القصر الجمهوري​، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال الرئيس المكلف ​سعد الحريري​ والاعضاء الحكميين وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطة القضائية.

ويبحث المجلس في الوضع الامني في البلاد والاجراءات الواجب اتخاذها في فترة الأعياد.