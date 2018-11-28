اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع في بعبدا للبحث بإجراءات فترة الاعياد

يعقد المجلس الاعلى للدفاع، اجتماعا عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال الرئيس المكلف سعد الحريري والاعضاء الحكميين وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطة القضائية.
ويبحث المجلس في الوضع الامني في البلاد والاجراءات الواجب اتخاذها في فترة الأعياد.
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