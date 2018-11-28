التحكم المروري للنشرة: حركة المرور كثيفة على جميع مداخل بيروت

أفادت غرفة "​​التحكم المروري​" لـ"النشرة" ان "​حركة السير​ كثيفة على مداخل العاصمة الثلاثة، فعلى المدخل الشمالي الحركة كثيفة من النقاش باتجاه ​انطلياس​ وصولا الى ​جل الديب​ ​، اما على المدخل الجنوبي، فحركة المرور​ كثيفة من ​خلدة وصولا الى انفاق ​المطار، ومن المدخل الشرقي، فالحركة كثيفة من ​كواع ​عاريا​ باتجاه الجمهور. وفي داخل العاصمة الحركة كثيفة من ​الكولا​ الى ​المدينة الرياضية. وعلى اوتوستراد ​الياس الهراوي​ باتجاه ​الاشرفية​.

من جهة اخرى، سجلت الغرفة خلال الـ24 ساعة الماضية، سقوط 12 جريحا نتيجة 12 حادث سير​، وتم ضبط 1030مخالفة ​سرعة زائدة​.