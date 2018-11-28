القبض على مولِّد يُظلِّل الفراغ القاتل...

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الصورة الوحيدة المشرقة أمس في الدولة اللبنانية بانت في فرض الدولة هيبتها في موضوع المولدات بمصادرة وزارة الاقتصاد مولداً في الحدت لم يلتزم صاحبه تركيب العدادات للمشتركين، ووضعه في عهدة البلدية الى حين استيفائه الشروط القانونية. وتوعد الوزير رائد خوري بالاستمرار في تطبيق القانون، والانتقال من الافراد الى البلديات المتواطئة لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حقها.
أما سماء الحكومة فظلّت ملبدة بالغيوم، ولم تصمد الشائعات عن ولادتها قبل عطلة نهاية الاسبوع أو خلالها الا ساعات قبيل زيارة الوزير جبران باسيل مقر اقامة الرئيس نبيه بري في عين التينة، إذ روجت مصادر لإمكان الاتفاق على حل في اللقاء، ومتابعة اخراجه في اليومين المقبلين. لكن الأجواء التي تجمعت من كل المقار لم تنبئ الا بمزيد من المضاعفات السلبية لتأخير تأليف الحكومة. فالاحتدام الذي تزيده شتائم واهانات تصدر بشكل منظم، بدأ يترجم تحركات شارعية عبر اقفال طرق بدءاً من الناعمة والاقليم ليل أول من أمس، مروراً بكورنيش المزرعة وقصقص والمدينة الرياضية أمس، حيث عمد معترضون الى اشعال اطارات في الطرق وردوا على الوزير السابق وئام وهاب. وطلب "تيار المستقبل" من "جميع المحازبين والمواطنين في العاصمة وسائر المناطق الامتناع عن ردات فعل سلبية كقطع الطرق وحرق الاطارات، والتزام حدود القانون والتعاون مع السلطات المختصة وعدم الانجرار وراء الدعوات التي من شأنها الاخلال بالاستقرار".
وفي الاشرفية، فجرت قوى الأمن حقيبة تضاربت الاخبار عما اذا كانت عبوة ناسفة أو حقيبة فارغة تم تفجيرها احتياطاً. ورغم اعلان قوى الأمن انها مجرد حقائب نسائية، فإن العبرة تكمن في المخاوف الامنية التي بدأت تطل، بعد القلق من الوضعين المالي والاقتصادي، ما يدفع البلاد الى مزيد من الاهتراء، يتحمل مسؤوليته "حزب الله" الذي يدفع الى التعطيل، وهو ما حمل رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على وصف" شريكنا في الوطن مع حلفائه مثل الرجل الآلي لا عواطف له ولا تقدير له مع الأسف لأي شيء حتى لو أدى الأمر الى التدهور الاقتصادي، هكذا تبدو الصورة على الاقل. وإذ أرى تلازم المسارات من العراق الى لبنان مروراً بسوريا اجدد دعوتي الى التسوية وأشجب التشهير بالشيخ سعد الحريري، الحكومة أولوية".
وشكّل الإعلان المفاجئ ليل أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ظهر اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهوريّة وبمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال وعدد من الوزراء المعنيّين وقادة الأجهزة الأمنيّة للبحث في بعض الإجراءات لحفظ الأمن في البلاد، تأكيداً للقلق المتنامي من إمكان تفلّت الوضع الأمني وربّما دخول طوابير على خط التوتير.
سياسياً، فقد أعاد الوزير باسيل تحريك المياه الراكدة في مبادرة كان عمل على اطلاقها الاسبوع الماضي، قبل ان تتفرمل بفعل اصرار كل طرف على موقفه، وغياب الاستعداد للتنازلات المتقابلة، ما زاد الاعتقاد ان حسابات خارجية دخلت على خط التأليف، وهو الأمر الذي نفاه باسيل أمس.
في خلاصة الافكار التي لم تسلك طريقاً واضحة بعد، طرح الوزير باسيل على الرئيس بري جملة من الاقتراحات تم استخلاص ثلاثة منها. وأمل بري أمام زواره ان تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود وهو تشكيل الحكومة. ورأى بري أن "هناك أموراً تحتاج إلى مراجعة عند الرئيسين (ميشال) عون والحريري واللقاء التشاوري للنواب السنة الستة المستقلين وأطراف آخرين".
وفي أبرز عناوين مبادرة باسيل ان يستبدل الرئيس المكلف الوزير الذي يريد اعطاءه للرئيس نجيب ميقاتي بوزير للنواب الستة. لكن هذا الطرح غير وارد بالنسبة الى الحريري، خصوصاً ان لميقاتي كتلة من اربعة نواب ويحق لهم بوزير، في حين ان هؤلاء النواب تجمعوا كل واحد من كتلة، فضلاً عن ان "كتلة المستقبل" تتألف من 20 نائباً فكيف تمثل بأربعة وزراء فقط بمن فيهم الرئيس المكلف، وتكون حصته فقط من السنة وكأنه كرئيس للحكومة يمثل السنة وحدهم. وأشارت المصادر الى ان طرح حكومة الـ?? وزيراً عاد الى التداول، لكنه مرفوض كلياً لدى الرئيس المكلف.
ويردد بري في هذا الخصوص انه لا يستطيع الجزم بموعد التأليف، خصوصاً أن الأفكار المطروحة تحتاج إلى مزيد من البلورة والبحث، اما باسيل فيأمل ان تتم ولادة الحكومة قبل نهاية عيدي الميلاد ورأس السنة.
وفي "بيت الوسط"، يلتزم الرئيس المكلف الصمت المطبق، وتقول مصادره إن موقفه على حاله وتشكيلته الوزارية جاهزة ولن تتغير ولا ينقصها سوى ثلاثة أسماء، ومن يؤخر عملية التأليف هو من يتأخر في إعطاء هذه الأسماء الثلاثة. أما بالنسبة الى استقبال النواب الستة فهذا القرار عند الرئيس المكلف اذا كان سيلتقيهم وتوقيت هذا اللقاء. وقالت مصادره إن لا شيء لدى "بيت الوسط" عن مبادرة الوزير باسيل والسؤال: كيف يمكن المزاوجة بين مبدأيْ عدم الرفض في المطلق لحق أي طرف في المشاركة اذا كان مستحقاً وعدم فرض أي أمر خلافاً لإرادة الرئيس المكلف؟
على ضفة التفاؤل، قالت مصادر متابعة لـ"النهار" إن لقاء بري وباسيل خرج بخلاصة أفكار وستشهد الايام المقبلة سلسلة لقاءات لبلورتها بعيداً من الاعلام، وسيكون "بيت الوسط" محطة المقترحات، وسيتدخل الرئيس بري لدى فريق الثامن من آذار ما ان يتلمس تجاوباً أولياً مع أي من المقترحات. وقد اعتبر النائب جنبلاط "الحكومة اولوية".
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