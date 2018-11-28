القبض على مولِّد يُظلِّل الفراغ القاتل...

الصورة الوحيدة المشرقة أمس في الدولة اللبنانية بانت في فرض الدولة هيبتها في موضوع المولدات بمصادرة وزارة الاقتصاد مولداً في ‏الحدت لم يلتزم صاحبه تركيب العدادات للمشتركين، ووضعه في عهدة البلدية الى حين استيفائه الشروط القانونية. وتوعد الوزير رائد ‏خوري بالاستمرار في تطبيق القانون، والانتقال من الافراد الى البلديات المتواطئة لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حقها.

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أما سماء الحكومة فظلّت ملبدة بالغيوم، ولم تصمد الشائعات عن ولادتها قبل عطلة نهاية الاسبوع أو خلالها الا ساعات قبيل زيارة الوزير ‏جبران باسيل مقر اقامة الرئيس نبيه بري في عين التينة، إذ روجت مصادر لإمكان الاتفاق على حل في اللقاء، ومتابعة اخراجه في اليومين ‏المقبلين. لكن الأجواء التي تجمعت من كل المقار لم تنبئ الا بمزيد من المضاعفات السلبية لتأخير تأليف الحكومة. فالاحتدام الذي تزيده شتائم ‏واهانات تصدر بشكل منظم، بدأ يترجم تحركات شارعية عبر اقفال طرق بدءاً من الناعمة والاقليم ليل أول من أمس، مروراً بكورنيش ‏المزرعة وقصقص والمدينة الرياضية أمس، حيث عمد معترضون الى اشعال اطارات في الطرق وردوا على الوزير السابق وئام وهاب. ‏وطلب "تيار المستقبل" من "جميع المحازبين والمواطنين في العاصمة وسائر المناطق الامتناع عن ردات فعل سلبية كقطع الطرق وحرق ‏الاطارات، والتزام حدود القانون والتعاون مع السلطات المختصة وعدم الانجرار وراء الدعوات التي من شأنها الاخلال بالاستقرار‎".‎

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وفي الاشرفية، فجرت قوى الأمن حقيبة تضاربت الاخبار عما اذا كانت عبوة ناسفة أو حقيبة فارغة تم تفجيرها احتياطاً. ورغم اعلان قوى ‏الأمن انها مجرد حقائب نسائية، فإن العبرة تكمن في المخاوف الامنية التي بدأت تطل، بعد القلق من الوضعين المالي والاقتصادي، ما يدفع ‏البلاد الى مزيد من الاهتراء، يتحمل مسؤوليته "حزب الله" الذي يدفع الى التعطيل، وهو ما حمل رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد ‏جنبلاط على وصف" شريكنا في الوطن مع حلفائه مثل الرجل الآلي لا عواطف له ولا تقدير له مع الأسف لأي شيء حتى لو أدى الأمر ‏الى التدهور الاقتصادي، هكذا تبدو الصورة على الاقل. وإذ أرى تلازم المسارات من العراق الى لبنان مروراً بسوريا اجدد دعوتي الى ‏التسوية وأشجب التشهير بالشيخ سعد الحريري، الحكومة أولوية‎".‎

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وشكّل الإعلان المفاجئ ليل أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ظهر اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهوريّة وبمشاركة ‏رئيس حكومة تصريف الأعمال وعدد من الوزراء المعنيّين وقادة الأجهزة الأمنيّة للبحث في بعض الإجراءات لحفظ الأمن في البلاد، تأكيداً ‏للقلق المتنامي من إمكان تفلّت الوضع الأمني وربّما دخول طوابير على خط التوتير‎.‎

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سياسياً، فقد أعاد الوزير باسيل تحريك المياه الراكدة في مبادرة كان عمل على اطلاقها الاسبوع الماضي، قبل ان تتفرمل بفعل اصرار كل ‏طرف على موقفه، وغياب الاستعداد للتنازلات المتقابلة، ما زاد الاعتقاد ان حسابات خارجية دخلت على خط التأليف، وهو الأمر الذي نفاه ‏باسيل أمس‎.‎

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في خلاصة الافكار التي لم تسلك طريقاً واضحة بعد، طرح الوزير باسيل على الرئيس بري جملة من الاقتراحات تم استخلاص ثلاثة منها. ‏وأمل بري أمام زواره ان تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود وهو تشكيل الحكومة. ورأى بري أن "هناك أموراً تحتاج إلى مراجعة عند ‏الرئيسين (ميشال) عون والحريري واللقاء التشاوري للنواب السنة الستة المستقلين وأطراف آخرين‎".‎

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وفي أبرز عناوين مبادرة باسيل ان يستبدل الرئيس المكلف الوزير الذي يريد اعطاءه للرئيس نجيب ميقاتي بوزير للنواب الستة. لكن هذا ‏الطرح غير وارد بالنسبة الى الحريري، خصوصاً ان لميقاتي كتلة من اربعة نواب ويحق لهم بوزير، في حين ان هؤلاء النواب تجمعوا كل ‏واحد من كتلة، فضلاً عن ان "كتلة المستقبل" تتألف من 20 نائباً فكيف تمثل بأربعة وزراء فقط بمن فيهم الرئيس المكلف، وتكون حصته ‏فقط من السنة وكأنه كرئيس للحكومة يمثل السنة وحدهم. وأشارت المصادر الى ان طرح حكومة الـ?? وزيراً عاد الى التداول، لكنه ‏مرفوض كلياً لدى الرئيس المكلف‎.‎

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ويردد بري في هذا الخصوص انه لا يستطيع الجزم بموعد التأليف، خصوصاً أن الأفكار المطروحة تحتاج إلى مزيد من البلورة والبحث، ‏اما باسيل فيأمل ان تتم ولادة الحكومة قبل نهاية عيدي الميلاد ورأس السنة‎.‎

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وفي "بيت الوسط"، يلتزم الرئيس المكلف الصمت المطبق، وتقول مصادره إن موقفه على حاله وتشكيلته الوزارية جاهزة ولن تتغير ولا ‏ينقصها سوى ثلاثة أسماء، ومن يؤخر عملية التأليف هو من يتأخر في إعطاء هذه الأسماء الثلاثة. أما بالنسبة الى استقبال النواب الستة فهذا ‏القرار عند الرئيس المكلف اذا كان سيلتقيهم وتوقيت هذا اللقاء. وقالت مصادره إن لا شيء لدى "بيت الوسط" عن مبادرة الوزير باسيل ‏والسؤال: كيف يمكن المزاوجة بين مبدأيْ عدم الرفض في المطلق لحق أي طرف في المشاركة اذا كان مستحقاً وعدم فرض أي أمر خلافاً ‏لإرادة الرئيس المكلف؟

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على ضفة التفاؤل، قالت مصادر متابعة لـ"النهار" إن لقاء بري وباسيل خرج بخلاصة أفكار وستشهد الايام المقبلة سلسلة لقاءات لبلورتها ‏بعيداً من الاعلام، وسيكون "بيت الوسط" محطة المقترحات، وسيتدخل الرئيس بري لدى فريق الثامن من آذار ما ان يتلمس تجاوباً أولياً مع ‏أي من المقترحات. وقد اعتبر النائب جنبلاط "الحكومة اولوية‎".

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية