صحيفة الجوهرة الرياضية : الهلال يرفض الراحة ويتدرب لـــ” النمور” .. ” المجلس ” يناقش ترتيبات ” رحلة المحيط ” .. و” الأهلة ” يراقبون مباراة ” الافريقي والرواندي” “هلال نار” .. ” اتنين بالقدم واتنين شبال ” “مدرب الزنزباري ” يهرب من ” المؤتمر ” .. ” بعثة الجيش ” تغادر بـــ” الاثيوبية” و” الزعفوري” يطرح : خطوة أولى موفقة المريخ ينازل ” الافاعي اليوغندية ” .. ” الشنداوية ” يخططون لانطلاقة قوية ” الكونفدرالية” .. و” الجوهرة” ترصد نتائج اليوم الأول من “سباق الابطال ” صحيفة قوون : هلال الملايين يسحق الزنزباريين بأربعة أقوان حلوين الكاردينال يهنئ جماهير الهلال ويشيد بأداء الأقمار ويؤكد المضي قدما في الأبطال صحيفة الصدى : بكري المدينة يفاجئ الزلفاني بمستوى مدهش في المران الختامي ويقتحم التشكيلة الاتحاد يواصل الحرب على المريخ ويرفض تأجيل مباراته أمام الأمل والمجلس يعد برد قوي الأحمر يدشن مشواره في الأبطال على ملعب النار والانتصار أمام الأوغندي الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018م على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .