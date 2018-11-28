أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2018م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة مصادر * امتناع (33) شركة عن استيراد الدواء صحيفة المجهر * وزير النفط للمجهر: أزمة الوقود عابره واحتياطي السودان مليار وستمائة مليون برميل * نائب رئيس لجنة برلمانية يعلن تأييده التطبيع مع إسرائيل صحيفة التيار * أزمة الدواء تتفاقم .. والوزير يعترف * نزيل بسجن كوبر يضرب عن الطعام لثلاثة أسابيع * إبراهيم الأمين يتقدم باستقالته من لجنة استقبال الإمام الصادق * الإعدام شنقاً حتى الموت لمؤذن اغتصب طفلة صحيفة السوداني * المركزي يسمح للمصارف بشراء واستخدام جميع حصائل الصادر * الصحة: نفاد (34) صنفاً من الأدوية المنقذة للحياة بالإمدادات الطبية * ضبط (8) شاحنات تهرب الوقود للجنوب .. * إطلاق سراح (8) متهمين في قضية مجزرة شقة شمبات صحيفة آخر لحظة * وزيران إلى القاهرة للوقوف على مزارع المنتجات المصرية * نفاد (34) من الأدوية المنقذة وشركات توقف التعامل مع الإمدادات * بلاغات في مواجهة متهمين بالتلاعب في الوقود صحيفة الصيحة * الصحة تقر بنفاد (34) من الأدوية المنقذة للحياة والبرلمان يستدعي رئيس الوزراء * فتح بلاغات في مواجهة متهمين بالتلاعب في حصص الوقود صحيفة الإنتباهة * نفاد (34) دواءٍ للحياة والبرلمان يستدعي معتز * برلماني يطالب بسحب الجيش من حرب اليمن ووزير الدفاع يرفض * الداخلية تحذر المواطنين من السفر إلى ليبيا .. بدء بيع الكهرباء ببطاقات الصراف الآلي في العاصمة صحيفة اليوم التالي * أهالي الجزيرة يستنجدون بقوش لإنهاء أزمة أبنائهم المختطفين في ليبيا * شركة سيرم الهندية للأدوية تتوقف عن توريد مصل التاتنوس للبلاد * وزير العمل: قيام انتخابات 2020 في ظل استمرار الصفوف أمر صعب صحيفة الدار * هلال الأبطال يكتسح جيش زنزبار في معركة أم درمان * هلال السودان يطرب قاعدته الجماهيرية بالرباعية وتألق ملفت لنجومه المحترفين * اليوم مريخ السودان يواجه فايبرز اليوغندي * الأهلي شندي يلتقي نيوكي الكنغولي في الكونفدرالية اليوم الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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