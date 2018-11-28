شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 9ر5 درجات تضرب قبالة مقاطعة أوموري اليابانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:31 صباحًا, 28 نوفمبر 2018 م المناطق _ الرياض ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.9 درجات على سلم ريشتر، صباح اليوم الاربعاء، قبالة الساحل الشرقي لمقاطعة أوموري، شمالي اليابان، وفقا لوكالة الرصد الجوي والزلزالي اليابانية.

وقالت وكالة الرصد الجوي اليابانية إن مركز الهزة كان على 41.3 درجة شمال خط العرض، و143.3 درجة شرق خط الطول، وعلى عمق وصفته الوكالة “بالضحل جدا”.

وأشار المصدر الى ان الهزة وقعت في حوالي الساعة 23ر11 صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 9ر5 درجات تضرب قبالة مقاطعة أوموري اليابانية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .