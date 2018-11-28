الخليج 365/ بغداد
رجحت مجلة "فيرتشافت فوخه" الألمانية، أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على السيارات المستوردة اعتبارا من الأسبوع المقبل.
وأضافت "من المرجح أن يتخذ ترامب قرار فرض الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل، بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس".
وامتنعت المفوضية الأوروبية عن التعليق على تقرير "فيرتشافت فوخه"، وكذّبت ما ورد فيه عن أن سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد للتجارة ستتوجه إلى واشنطن الأربعاء لبحث قضية الرسوم.
رجحت مجلة "فيرتشافت فوخه" الألمانية، أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على السيارات المستوردة اعتبارا من الأسبوع المقبل.
ونقلت المجلة عن مصادر في الاتحاد الأوروبي قولها إن "وزارة التجارة الأمريكية رفعت تقريرا إلى ترامب، يوصي بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على السيارات المستوردة من جميع الدول باستثناء كندا والمكسيك".
وأضافت "من المرجح أن يتخذ ترامب قرار فرض الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل، بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس".
وامتنعت المفوضية الأوروبية عن التعليق على تقرير "فيرتشافت فوخه"، وكذّبت ما ورد فيه عن أن سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد للتجارة ستتوجه إلى واشنطن الأربعاء لبحث قضية الرسوم.
شكرا لقرائتكم خبر عن فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة لامريكا الأسبوع المقبل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .