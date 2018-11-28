فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة لامريكا الأسبوع المقبل

الخليج 365/ بغدادرجحت مجلة "فيرتشافت فوخه" الألمانية، أن يفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على السيارات المستوردة اعتبارا من الأسبوع المقبل.

ونقلت المجلة عن مصادر في الاتحاد الأوروبي قولها إن "وزارة التجارة الأمريكية رفعت تقريرا إلى ترامب، يوصي بفرض رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على السيارات المستوردة من جميع الدول باستثناء كندا والمكسيك".

وأضافت "من المرجح أن يتخذ ترامب قرار فرض الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل، بعد اجتماع قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس".



وامتنعت المفوضية الأوروبية عن التعليق على تقرير "فيرتشافت فوخه"، وكذّبت ما ورد فيه عن أن سيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد للتجارة ستتوجه إلى واشنطن الأربعاء لبحث قضية الرسوم.