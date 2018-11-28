أبوزيد وليفيت يبحثان جهود مكافحة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٧ ص

أحمد أبوزيد ومايكل ليفيت

التقى السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر في كندا، الثلاثاء مع النائب مايكل ليفيت، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي. وذكرت وزارة الخارجية فى بيان لها، الأربعاء، أن السفير المصرى اشاد بالروح الإيجابية والمشجعة التي تحدث بها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم خلال اللقاء، وما أبداه من اهتمام بفتح قنوات اتصال وحوار مع مجلس النواب المصري لدعم العلاقات المصرية الكندية في مختلف مناحيها. وأكد أبوزيد على الدور الهام والمحوري الذي يضطلع به أعضاء مجلس النواب في بناء جسور التواصل والحوار مع برلمانات العديد من الدول الصديقة.

وكشف سفير مصر في كندا أنه اقترح على رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم إنشاء مجموعة صداقة برلمانية مصرية كندية تكون بمثابة نقطة ارتكاز إضافية لدفع وتعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما وأن كندا تعتبر من أكبر بلاد المهجر استقبالا واحتضانا للجاليات المصرية، ويدرس بجامعاتها أعداد كبيرة من الطلاب المصريين،