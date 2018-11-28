انت الان تتابع سيد عبدالحفيظ يكشف كيف يستعيد الأهلي هيبته؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٢ ص

سيد عبدالحفيظ

طالب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الجميع بالتحلي بروح النادي المعروفة عنه في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن فريق الكرة يحتاج لكل العناصر الحالية التي ستكون قادرة على الإضافة له. وأوضح عبدالحفيظ، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء من برنامج «ملعب ON»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة «ON sport»، أن أهم شيء في الفترة القادمة هو عودة شخصية الأهلي، مشددًا أن الصفقات الجديدة وعودة المصابين والحضور الجماهيري طريق الفريق لاستعادة هيبته.

وأشار لاعب القلعة الحمراء، إلى أن الأهلي مر بكبوات مماثلة في أوقات سابقة لكنه نجح في تجاوزها، مشددًا أنه من الصعب الإعلان عن أسماء الصفقات الجديدة في هذا التوقيت. وتابع مدير الكرة بالأهلي: «الفريق الأحمر يمر بفترة صعبة لكننا ماضون في طريق تصحيح المسار، وهناك رغبة في هيكلة قطاع الكرة والبداية مع